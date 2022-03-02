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Російські окупанти поставили ультиматум Конотопу - за опір накриють артилерією. ВIДЕО

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Мер Конотопу Артем Семеніхін разом з громадянами вирішує подальшу долю міста. Він стверджує, що російська армія поставила ультиматум. Якщо вони не здадуться, Конотоп буде обстріляний артилерією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому він запитав у присутніх жителів міста, чи будуть вони воювати за Конотоп. Ті, у свою чергу, висловили згоду.

"Я за те, щоб воювати. Рішення приймають всі разом, тому що артилерія на нас націлена", - додав Семеніхін.

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Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Росія то фашизм 21 століття.
  • буков
    Сподіваюсь Залужний допоможе Конотпу, принаймні ту арту знищить, з москалями конотопці самі розберуться.
  • Muron
    Сарафанне радіо. Кацапи в москві вже зїли всі продукти, Голод наближається. Бються вже за хліб. Завтра голодний бунт. ПРОЗРІЛУ БЛЯДІ
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