Поставилися по-людські... треба забирати хлопців звідси, виходьте до частини, - полонений російський окупант телефонує дружині. ВIДЕО

Окупант, який вижив єдиний зі свого взводу, розповів дружині про людське ставлення українців та попросив забрати його додому.

Відповідне відео опубліковане Службою безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповів дружині, що вижив єдиний з усього взводу та перебуває в полоні. За його словами, українські лікарі зробили йому операцію, а військовослужбовці - поставилися по-людськи.

За його словами, військове керівництво говорило, що відправляє їх на навчання.

"Зідзвонись з усіма дружинами хлопців. Треба буде якось вийти на частину. Куди там, на армію. Треба забирати наших хлопців звідси, якось виходьте на керівництво. До Чити телефонуйте. Треба хлопців звідси забирати. Я теж хочу додому", - каже він.