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Мешканці Нового Бугу годують полоненого окупанта з Криму. Той плаче. ВIДЕО

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На Миколаївщині місцеві мешканці нагодували, напоїли чаєм та заспокоїли юного полоненого окупанта з Криму. А також подзвонили його мамі.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони не знають, куди їдуть, вони просто блукають тут. Вставайте, жінко, вставайте, весь Крим на ноги підіймайте. Підіймате людей. Ви бачите, ваш син живий, здоровий. Ніхто з ним поганого нічого не буде робити", - каже на відео чоловічий голос за кадром, звертаючись до матері окупанта.

Автор відео закликав кримчан "підійматися всім народом", перекривати траси та забирати назад солдатів.

"Він прийшов - він навіть не знав, навіщо він йшов сюди, до нас. Вони йдуть по старих картах, і вони блукають", - додав він.

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Топ коментарі

  • albacha
    2000 загиблих українців, не враховуючи військових, а ви годуєте і заспокоюєте окупанта? Ви серйозно?
  • Сергей Иванченко 88fe5c6e
    Говном его накормите, и землей Украинской!!!
  • Слава Шустрий
    Потрібно щоб іще переглянули його профілі у соцмережах - вже показували одного такого плаксу - як перед наступом кукурікав як хочєт у вайска ((
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