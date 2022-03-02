Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО
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Путін розраховував захопити Україну за три дні.
Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, коли відправив воювати на нашу землю. За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні і відправили воювати з Україною", - йдеться у повідомленні.
"Отже, кремлівський план бліцкригу уже провалився.Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього! Разом переможемо!", - додали в СБУ.