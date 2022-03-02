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"Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар!", - українці присвятили пісню ударному БПЛА. ВIДЕО

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У соцмережах поширюється пісня, присвячена турецьким безпілотникам "Байрактар", екіпажі яких успішно допомагають українській армії знищувати російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пісня активно поширюється різноманітними соцмережами та на відеохостингу youtube.

Bayraktar TB2 - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати у повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність керування – до 150 км.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
  • Підлога Маккартні
    Байрактарам Слава!!!
  • olele
    Медики Джанкоя здивовані появою у Криму додаткових мобільних крематоріїв. На їхньому напрямку загиблих не так багато, щоб росіяни когось палили день і ніч. Підозрюють, що на "утилізацію" ідуть і важкі поранені, яких вивезли з госпіталів у невідомому напрямку без пояснення причини.

    Дуже хочу, щоб світ нарешті побачив росіян без прикрас і жахнувся, якого ж монстра вони виростили своїм потуранням і мовчанням. Це можна було зупинити і у двохтисячному, і у 2008, і абсолютно точно у 2014му.
    Пишаюсь тим, що крапку у російському питанні поставить Україна.
    https://t.me/nuts_roses/590
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