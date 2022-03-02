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Вакарчук на центральній площі Харкова: "Вони можуть скидати бомби на наші міста, але ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу!". ВIДЕО

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Співак Святослав Вакарчук сьогодні, 2 березня, відвідав центральну площу Харкова, яку нещадно обстрілює російська авіація.

Відповідне відео він розмістив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків, ти Герой!...", - зазначив співак.

"Зараз ми перебуваємо в центрі українського Харкова, на розбомбленій площі Свободи. Вони можуть скидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять наш дух і нашу свободу", - зазначив Вакарчук.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Святославу Вакарчуку-респект...
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А тобі не пох?приїзджай допомагати
  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
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