Розбомблений Харків. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зняв на відео розбомблені громадянські об’єкти в Харкові.

Відео опубліковане на його YouTube-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

"Посмотрите видео - там нет никаких людей, никаких военных, никаких машин, складов. Пустые здания, символы Харькова, уничтожаются российскими терррористами. Их цель - запугать харьковчан, запугать защитников Харькова, уничтожить инфраструктур города и нанести максимальный урон городу. Вот так выглядит нацизм, вот так выглядит преступный "русский мир"", - пише Бутусов у фейсбуці.