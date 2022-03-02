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Розбомблений Харків. ВIДЕО

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зняв на відео розбомблені громадянські об’єкти в Харкові.

Відео опубліковане на його YouTube-каналі "Бутусов плюс", інформує Цензор.НЕТ.

"Посмотрите видео - там нет никаких людей, никаких военных, никаких машин, складов. Пустые здания, символы Харькова, уничтожаются российскими терррористами. Их цель - запугать харьковчан, запугать защитников Харькова, уничтожить инфраструктур города и нанести максимальный урон городу. Вот так выглядит нацизм, вот так выглядит преступный "русский мир"", - пише Бутусов у фейсбуці.

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Топ коментарі

  • Robin Nielsen


    Kavkaz [email protected]

    Сейчас Украина наньчится с пленными русскими оккупантами. То же самое делали чеченцы в Чечне в первые месяцы войны.

    Уверяем вас, украинцы. Никакой благодарности вы не получите. Они снова придут и снова будут убивать вас. Мы поняли это потом.
  • Ссс Ууук
    Це помста! Помста за те, що Харків не став призначеною столицею призначеної України. Найбільша тривога була саме за Харків. Але коли через 2 години подали що на окружній шкварять кацапездолскі, то всі сумніви відпали! Харків місто Герой!
  • Мобильный крематорий
    Какая разница, как кацапы у себя в свинарнике это называют?! Главное, чтобы кацапы дохли обильно и регулярно.
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