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Генасамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, - Кулеба

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Генасамблея ООН у середу ввечері ухвалить історичну резолюцію із засудженням агресії РФ, вимогою негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України.

Про це повідомив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням російської агресії, вимогою до Росії негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах включно з Кримом та Донбасом. Ми очікуємо рекордної підтримки миру. Фактично, це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої від початку війни закликав президент України Володимир Зеленський", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що співавторами цього документа виступили 95 держав.

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Топ коментарі

  • Sergey Yatcenuk
    До пизды эти резолюции. Прошу прощения за французский уже нет сил читать про этих импотентов.
  • Sophia-Maria Duglass
    ГНАТЬ ИЗ СОВБЕЗА НАПЕРСТЧНИКОВ

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що після проведення відповідного юридичного аналізу у секретаріаті ООН можливо довести нелегітимність членства РФ у Раді безпеки організації.

    Про це Кулеба заявив на брифінгу у середу, повідомляє "Європейська правда".

    Кулеба відзначив, що Росія опинилася в кріслі члена Ради безпеки ООН за вкрай сумнівних обставин.

    "Майже 30 років на цю проблеми закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося, хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як вони таке дозволили. Наші запити ігнорувалися", - сказав міністр.


    Проте Кулеба вважає, що зараз є шанс довести незаконність членства РФ у органі.

    "Ми порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради Безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання", - сказав Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у виступі на засіданні Ради безпеки ООН майже одразу після початку нового наступу Росії підняв питання про те, наскільки легально РФ стала членом Радбезу ООН замість СРСР.
  • Sergey Yatcenuk
    Какая провокация? Уже давно пофиг на всё это.... города бомбят
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