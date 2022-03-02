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"Після закінчення війни готовий далі відбувати покарання. Якщо виживу", - засуджений офіцер-розвідник Чупахін просить у Зеленського можливості захищати рідний Харків. ВIДЕО

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Засуджений офіцер-розвідник Андрій Чупахін, що відбуває покарання у полтавській виправній колонії №64, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому можливість захищати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Чупахін заявив, що відбув половину терміну ув'язнення і готовий його відбути до кінця після завершення війни.

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Топ коментарі

  • Bander_UA 1d21dedd
    уже многих освободили, даешь и этого!!
  • Bad Robot
    На каких фронтах воюет Гадя? Что то потерялась ..
  • Вадим Мулява
    Ну і в чому питання? Повинні дати можливість захистити своє місто. Всі від кого це залежить, не тормозимо.
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