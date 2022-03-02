"Після закінчення війни готовий далі відбувати покарання. Якщо виживу", - засуджений офіцер-розвідник Чупахін просить у Зеленського можливості захищати рідний Харків. ВIДЕО

Засуджений офіцер-розвідник Андрій Чупахін, що відбуває покарання у полтавській виправній колонії №64, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням надати йому можливість захищати Україну.