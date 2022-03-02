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Після проходу російських окупантів через Баришівку був підірваний міст - шлях до відступу відрізаний. ВIДЕО

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У Київський області в місті Баришівка після проходу окупантів було підірвано міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Правда Геращенко.

"У Баришівці Київської області після проходу російської армії було підірвано міст. Шляхи відходу російським перекрили. Почалося знищення росіян із повітря.

У Катюжанці під Києвом зупинилася колона російської техніки. У них немає палива та боєприпасів. Солдати готові здатися у полон", - відзначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Cinichny Bandera
  • Владимир Николенко 123e1460
    є непідтверджена інформація про потоплення десантного корабля
  • MAKAROV ddf66d11
    Объясните, почему эти русские дебилы едут с минимумом топлива своими колонами в Украину, как черти в ад? Это же форменное самоубийство Неужели совсем мозгов нет у них? Хотя о чем я)
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