4 людей загинули, 15 - зазнали поранення в результаті ракетного удару військ РФ по адмінбудівлі ГУНП у Харкові. ВIДЕО

Сьогодні, 2 березня близько 08:10 у Харкові під ракетний удар потрапила адмінбудівля ГУНП. За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей дістали травми.