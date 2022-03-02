Олівці, циркуль, підручник: СБУ показала військове приладдя "однієї з найсильніших армій світу", з яким вони їхали на Київ. ВIДЕО

Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО