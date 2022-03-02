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Олівці, циркуль, підручник: СБУ показала військове приладдя "однієї з найсильніших армій світу", з яким вони їхали на Київ. ВIДЕО

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Служба безпеки України опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас провізії він роздав своїм солдатам, - СБУ опублікувала відео допиту чергового полоненого окупанта. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    Подивилася інтев,ю Невзорова. В шоці. Каже ,що не думайте, що російські матері жаліють за втратами.70відсоткав россіян вважають вбивць України героями,вам до них не достукатися,навіть страшні кадри вбитих та спалених визивають в них гордість за себе.Населення кацапіі -повна деградація.
  • Muron
    Вони застрягли в 90 роках
    Проте порівняно з 1940 роком, вони супер. бо є візитниця
  • Voloshka P.
    Нарешті Пуйло дізналось, що 55 млрд. баксів, виділених на армію розчинились у побудованій ним гнилій корупційній вертикалі))
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