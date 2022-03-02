В оточенні сотень людей російські силовики заарештували за антивоєнний пікет відому блокадницю Осіпову в Петербурзі. ВIДЕО

Відома блокадниця Олена Осіпова була заарештована у російському Санкт--Петербузі за антивоєнний пікет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в соцмережах.

"В Петербузі заарештували відому блокадницю Олену Осіпову",- йдеться у повідомленні.

В Петербурге арестовали известную блокадницу Елену Осипову. pic.twitter.com/hZBvbH5AWJ — ДАМА с ПЕРЕГАРОМ (@aperegarom) March 2, 2022

Український користувач твіттера Юрій Шишковський зазначив: "в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають... й#бані ж ви тварини, ви так ніхєра не зрозуміли. Це наш МАЙДАН Х100, якби у нас відбувалось щось подібне під час протесту, цих покидьків би вже вбивали. Тупорилі ж ви уй#бки.

Жодної ненависті до вас, ви просто = хробаки. Нах#й нам ваші мітинги не впали. Самі впораємось.