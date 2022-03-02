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В оточенні сотень людей російські силовики заарештували за антивоєнний пікет відому блокадницю Осіпову в Петербурзі. ВIДЕО

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Відома блокадниця Олена Осіпова була заарештована у російському Санкт--Петербузі за антивоєнний пікет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в соцмережах.

"В Петербузі заарештували відому блокадницю Олену Осіпову",- йдеться у повідомленні.

Український користувач твіттера Юрій Шишковський зазначив: "в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають... й#бані ж ви тварини, ви так ніхєра не зрозуміли. Це наш МАЙДАН Х100, якби у нас відбувалось щось подібне під час протесту, цих покидьків би вже вбивали. Тупорилі ж ви уй#бки.

Жодної ненависті до вас, ви просто = хробаки. Нах#й нам ваші мітинги не впали. Самі впораємось.

Топ коментарі

  • Kucher
    100 "мирунів", які бояться захистити бабусю від 10-ка омонівців.
    Між нами прірва!
  • Юрій Яцуляк
    "в петербурзі заарештували бабусю-блокадницю на пікеті...навколо стоїть 200 людей і спостерігають". - Це чудово демонструє психологію т.к. званих "росіян". Це не нація з цінностями - це стадо... Тупе і убоге стадо.
  • Urs
    первый раз вижу стадо овец со смартфонами.
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