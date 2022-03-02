Внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу у Києві осколкового поранення зазнав чоловік, - Нацполіція. ВIДЕО

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу Києва пошкоджено тепломережу. Також поранення зазнав чоловік. На даний час на місці працюють правоохоронці.