Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що моральний стан російських окупантів постійно погіршується.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Все більше окупантів тікають назад у Росію. Від нас, від вас, від усіх, хто виганяє ворога джавелінами, стугнами, гартами, танками, літаками, гвинтокрилами - усім, що стріляє. Але українці б'ють ворога і без зброї. Щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодару, Мелітополя та інших міст та сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм дороги", - зазначив президент.

Зеленський назвав війська РФ "не воїнами наддержави", а "розгубленими дітьми, яких використали".

"Наша армія робить все, щоб зламати ворога остаточно. Майже 9 тисяч вбитих росіян. За один тиждень. На миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх "двохсотих" і "трьохсотих". 19 років, 20 років. Що вони бачили у житті окрім цього? Окрім вторгнення на чужу землю", - сказав президент.

Також читайте: Глобальна антипутинська коаліція сформована та діє, - Зеленський про рішення Генасамблеї ООН