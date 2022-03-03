Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Полоненого заспокоїмо, будемо приймати другого, - українські воїни беруть в полон окупантів. ВIДЕО

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Українські воїни беруть у полон російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ відео розміщене в фейсбуці користувача Віталія Уманця. 

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Топ коментарі

  • Alex Dev d4763325
    Дякую, що не всіх берете у полон
  • Виталий Пахомов
    Чеченці пишуть,щоб ми не повторювали їх помилки,та не панькались з їх полоненими.Вони знов прийдуть вбивати
  • maximus ac09a5f7
    Ничего, им расторгуев споёт батяню комбата и умирать будет как-то задорнее)
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