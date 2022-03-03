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"Нас тупо бросили. Стоим 3-4 дня. Здесь кто-то вырвался, кто-то выжил. Теперь нас увольняют задним числом", - окупанти на українській землі. ВIДЕО

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В мережі з'явилося відео, відзняте російським окупантом в місці дислокації армії РФ на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису російський окупант скаржиться, що він і його колеги вже не їли нормально кілька днів, говорить про те, що вони геть змокли і змарніли. Більшість окупантів, це ті кому вдалося вижити після боїв з українською армією.  

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Топ коментарі

  • Яукр
    Стоїм, пля, а повинні суки лежати у тру повозі
  • Kucher
    Не жаліти! За кожну вбиту дитинку, жінку, бабусю, дідуся, чоловіка, воїна. Не жаліти!
  • Alex Dev d4763325
    Песня "Поховали москаля край дороги..." оказывается написана на реальных событиях, а не чисто для юмора..
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