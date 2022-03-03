"Нас тупо бросили. Стоим 3-4 дня. Здесь кто-то вырвался, кто-то выжил. Теперь нас увольняют задним числом", - окупанти на українській землі. ВIДЕО

В мережі з'явилося відео, відзняте російським окупантом в місці дислокації армії РФ на українській землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису російський окупант скаржиться, що він і його колеги вже не їли нормально кілька днів, говорить про те, що вони геть змокли і змарніли. Більшість окупантів, це ті кому вдалося вижити після боїв з українською армією.

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