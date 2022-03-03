Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь, з "Градів" знищено, - Нацгвардія. ВIДЕО
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Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь з "Градів", знищено.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у пресслужбі НГУ.
"Бойовики псевдореспублік разом із військовими РФ виклали в мережу відео, як обстрілюють Маріуполь залпами із "Градів". На відео видно КАМАЗ російської армії, а також автомобіль УАЗ із характерними символами на задньому склі. Випустивши касету ракет, один із окупантів, сміючись, передає "привіт", не знаючи, що скоро його знищать", - розповіли гвардійці.