Новини Відео • Війна

Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь, з "Градів" знищено, - Нацгвардія. ВIДЕО

48 96127
Терористів "ДНР" та російських окупантів, котрі обстрілювали Маріуполь з "Градів", знищено.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у пресслужбі НГУ.

"Бойовики псевдореспублік разом із військовими РФ виклали в мережу відео, як обстрілюють Маріуполь залпами із "Градів". На відео видно КАМАЗ російської армії, а також автомобіль УАЗ із характерними символами на задньому склі. Випустивши касету ракет, один із окупантів, сміючись, передає "привіт", не знаючи, що скоро його знищать", - розповіли гвардійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Морги Мозира забиті. Переважно загиблими чеченцями. Росія приховує втрати", - білоруська опозиціонерка Красуліна. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ирина Мороз
    ССО вчера открыто пообещали это сделать -держат слово!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА ТЕРОБОРОНІ-ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • Yri Simash
    Всіх кацапів в пекло!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини