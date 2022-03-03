Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи, - голова адмінстрації. ВIДЕО

Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи, атакують Маріуполь, Волноваху, Мангуш.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом також Мангушська громада.

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"Вчора Мангуш було серйозно обстріляно, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики, немає води", - написав Кириленко.

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"В таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про "зелені коридори". Ніяких "зелених коридорів" насправді немає – це пастка, вони хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України. За жодних обставин НЕ ВІРТЕ повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять НЕ З ОФІЦІЙНИХ джерел! Росіяни – це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи!", - вказав голова ОВА.

Також він повідомив, що 3 березня під ударом опинився Майорськ – там росіяни вбили жінку.

В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.

"Але попри все відновлено електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Сьогодні організовано підвезення питної води у Водяне, вчора також розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. Сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя", - вказав Кириленко.

Робимо все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.