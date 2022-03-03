Росіяни намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи, - голова адмінстрації. ВIДЕО
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом також Мангушська громада.
"Вчора Мангуш було серйозно обстріляно, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики, немає води", - написав Кириленко.
"В таких умовах росіяни продовжують поширювати брехню про "зелені коридори". Ніяких "зелених коридорів" насправді немає – це пастка, вони хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України. За жодних обставин НЕ ВІРТЕ повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять НЕ З ОФІЦІЙНИХ джерел! Росіяни – це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи!", - вказав голова ОВА.
Також він повідомив, що 3 березня під ударом опинився Майорськ – там росіяни вбили жінку.
В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.
"Але попри все відновлено електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Сьогодні організовано підвезення питної води у Водяне, вчора також розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. Сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя", - вказав Кириленко.
Робимо все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.