Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

Російські війська наблизились до Енергодара та обстріляли блокпост.

Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

З інтервалом у кілька хвилин з'явилося два його повідомлення. У першому Орлов закликав людей терміново виходити проти окупанта: "Ворог наближається до міста! Виходимо!", а за дві хвилини інформував, що ворог обстріляв блок-пост.

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"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення! Лишайтеся вдома!" - написав Орлов.

"На місто суне ворожа колона більше 100 одиниць важкої техніки. Залиште негайно вулиці . Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами !" - закликав він пізніше.

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"На блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію на бул. Каштановий , Вул Молодіжна під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється. На б. Каштановий,6 через влучення в будинок пожежа в квартирі на 7 поверсі. Рятувальники вирушили", - повідомив він пізніше.

Нагадаемо, в Енергодарі розташована Запорізька АЕС.