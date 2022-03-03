Російські окупанти обстріляли Охтирку: двоє загиблих, зруйновано будівлі ТЕЦ та залізничного вокзалу. ВIДЕО
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Російська авіація обстріляла Охтирку. Бомби потрапили в ТЕЦ та житлові квартали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
"Сумська область. Близько 17:00 внаслідок авіаційних ударів у м. Охтирка зруйновано будівлі ТЕЦ, РЕМ та залізничного вокзалу. На даний час виявлено 2 загиблих. Продовжуються пошуки. Від ДСНС залучено 14 осіб та 3 од. техніки", - йдеться у повідомленні.