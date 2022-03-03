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206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "ЄС", врятував мешканців Ірпеня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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206 батальйон територіально оборони Києва виконав надважливе бойове завдання порятунку дітей та жінок з Ірпеня раніше знищеного і нині оточеного російськими окупантами.

Понад 400 жінок та дітей були евакуйовані з міста, незважаючи на зруйнований міст. Люди зі сльозам на очах вітали українських воїнів і дякували їм за можливість виїхати з оточеного міста, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Мешканців Ірепеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.

Петро Порошенко зазначив, що всіх евакуйованих з Ірпеня доправлять до залізничного вокзалу: "Ми бажаємо вам щасливої дороги і ми бажаємо вам якнайшвидшого повернення до ваших домівок".

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206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 01
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 02
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 03
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 04

"Ми будемо робити все можливе. Наші воїни, ми у батальйоні територіальної оборони щоб вибити російського ворога з української землі. Ми всі йому кажемо – геть з України", – зазначив він.

"Ми нікому не дамо вас скривдити і ми своїх не кидаємо", – додав Порошенко.

206 батальйон був створений саме для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Єворпейська Солідарність" та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни. Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.

Батальойн озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.

206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 05
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 06
206 батальйон тероборони Києва, створений на базі ЄС, врятував мешканців Ірпеня 07

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Топ коментарі

  • Олександр Деркач a4302971
    Дякую, 206 бТро, за допомогу постраждалим українцям.
  • sokrovichshe
    Саме час. Щоб народ бачив, що роблять політики. Можешьі ти попіаритись. Позаздри і зроби теж саме, що і Порошенко. І буде тобі щастя.
  • Ivan Pidbujpata
    можливо екіпіровано за їхкошти
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