У Білорусі помітили пересування в бік кордону з Україною техніки з червоним прямокутником на борту. ВIДЕО

У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником. Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область).