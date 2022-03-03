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У Білорусі помітили пересування в бік кордону з Україною техніки з червоним прямокутником на борту. ВIДЕО

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У Білорусі помічено пересування техніки ЗС РБ з розпізнавальним знаком — червоним прямокутником. Колону помітили сьогодні на трасі М-10 у бік Пінська недалеко від Дрогичина (Брестська область).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA.

Стверджується, що це 38-а артилерійська бригада ЗС РБ. У супроводі - військові МАЗи, радіостанції на шасі ГАЗ-66, три одиниці МБТС "Кайман", "Волати" з 122-мм нарізними мінометами "Нона".

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    ніхто не може заборонити їм прикре самогубство
  • Serhios Bond 5ae25a76
    После "второй армии в мире"-это просто "шелуха",сдохнут и никто не вспомнит о них.
  • ятутсовсемрядом
    пох згорять і белоруси
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