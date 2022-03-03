Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Війська РФ намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію, - Нацполіція. ВIДЕО

22 56193
До Енергодара наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону та захопити Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію. Незважаючи на те, що підступи та дорогу до Енергодара перекрили представники територіальної оборони та місцеві жителі, до міста наблизилися два танки та два бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли блокпост в Енергодарі та застосовують зброю проти людей: триває бій, - мер Орлов. ВІДЕО+ФОТО

У повідомленні наголошується: "Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • І ШО?
    А шо, оборона этой АЭС отдана на откуп безоружной теробороне, которая на может ничего противопоставить ДВУМ танкам и ДВУМ БМП???? Где наши командыватели???
  • Green sheet
    Они знают чего туда лезут. Возьмут всех в заложники и будут прикрываться АЕС.
  • Small Jerboa
    НЕ РОЗУМІЮ:
    "Найвеличнишій Головнокомандуючий" не виділив декілька NLOW для захисту АЄС?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини