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Авіаудари військ РФ по Чернігову: тіла 33 загиблих та 18 травмованих вилучено з-під завалів, рятувальні роботи призупинено через обстріл, - ДСНС. ВIДЕО

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Унаслідок авіаційних ударів по Чернігову з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих та 18 травмованих, рятувальні роботи призупинено через обстріл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Чернігів. Станом на 18:20 внаслідок авіаційних ударів з-під завалів вилучено тіла 33 загиблих людей та 18 травмованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з потужним обстрілом рятувальні роботи тимчасово призупинено.

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Топ коментарі

  • Шимус
    Ну що, панове? Маємо підтвердження того, що наші ССО тримають обіцянку. Відсьогодні вони дійсно не взяли у полон жодного артилериста. Нагадаю, обіцяли не стрілти їх, а різати як свинів. Це вже сталося і триватиме далі.
  • Olga Mansika
    Говорила з людьми з Чернігова.Не вірять вони кацапському коридору.Жінки з малими дітьми сидять в погребах під суцільними обстрілами і бомбами,але рушати кудись під чесне слово кацапських вбивць не хочуть,не вірять мразоті кінченій
  • Иван Петров d4225322
    Записывайте для Гааги.
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