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"Зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність", - громадянин РФ прийшов в СБУ. ВIДЕО

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Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

Таке рішення він прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України, підкреслили в СБУ.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Один свідомий росіянин на... скільки?
    на 100, 1000 ватників?
  • olele
    УВАГА! РОЗШУК!

    Чорний субару форестер
    Номерний знак: КА 4435 АХ
    Фотографував блокпост на Печерському мосты, поїхав в сторону південного моста.
    Хлопець з темно-русим волоссям.

    #stoprussia
    #StopRussianAggression
    #RussiaInvadedUkraine

    https://t.me/operativnoZSU
    @operativnoZSU
  • iamalex
    дело не в гражданстве и национальности. Те, у кого есть родственники в роиссии понимают єто я думаю давно. Дело в месте нахождения и менталитете.. громкое слово, да-в чувстве собственного достоинства.. ёклмн. У живущих на роисси его просто нет. у них одна шкала-кто кого нагибает. они кого-то, кто-то их. Понятие о том что человек может уважать других, их права, взгляді и себя безусловно у них просто нет . вообще.
    Поетому я етому человеку верю. Дело не в паспорте , а в голове
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