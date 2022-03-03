Турчинов: Знищення цивільних міст демонструє страх, злобу і безсилля росіян. ВIДЕО

Знищення наших цивільних міст - це демонстрація страху, злоби і безсилля росіян.

Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні ситуація в Києві стабільна: "Місто живе, бореться, наші військові зламали всі плани росіян щодо повного оточення Києва", - сказав він, наголосивши, що всі спроби подальшого прориву до Києва були зупинені нашими військовими, "і всі їх намагання просунутися вперед, до Києва, потерпіли фіаско".

Турчинов наголосив, що зараз підрозділи тероборони мають можливість не тільки контролювати ситуацію в Києві, "але вже й планують нічні вилазки, щоб російські військові злочинці не мали можливості ані відпочивати, ані переформатувати свої підрозділи".

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"Ми використовуватимемо тактику тисячі порізів, щоб вони постійно відчували страх, постійно відчували, що смерть їх доганяє", - пояснив екссекретар РНБО України.

Разом з тим, на його думку, росіяни намагаються взяти своєю чисельністю, а не професіоналізмом чи героїзмом.

"Вони, як орки, не шкодуючи сил, кидають своїх солдат на забій. Розуміючи, що вони не можуть у чесному бою перемогти, вони від своєї злоби починають зводити рахунки з цивільними. Знищуючи наші цивільні міста, вони демонструють свій страх, злобу і безсилля", - сказав він.

"Наша сила - це наші люди і саме український народ зупинив ворога. Не треба слухати базікання цієї психічно неадекватної людини. Путін не зламає Україну, але знищить свою власну російську імперію", - зазначив Турчинов, резюмувавши, що сьогодні весь світ, затамувавши подих, дивиться як грізна імперія ламає свої зуби, "ламає все, що можна собі зламати, неспроможна зламати Україну".

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