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Кадри розбомбленої Бородянки з дрону. ВIДЕО

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Журналісти провели з дрону зйомку Бородянки на Київщині після її бомбардувань російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бородянці понад 200 людей, які опинилися під завалами, звільнили з підвалів. ФОТО

Топ коментарі

  • Герхард
    Покажіть це малохольному Мікрону, який терпляче слухає казочки *****.
  • Scorpman Y
    Оперативний ЗСУ

    Попрошу уваги та поширення.
    Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
    Мінімум з п'яти джерел.
    Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
    Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
    Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
    На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
    Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.

    Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
  • Максим Дяченко
    нужно им давать карты и координаты, какого-то мухосранска запоребриком
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