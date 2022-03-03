Кадри розбомбленої Бородянки з дрону. ВIДЕО
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Журналісти провели з дрону зйомку Бородянки на Київщині після її бомбардувань російськими окупантами.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднило ВВС.
Покажіть це малохольному Мікрону, який терпляче слухає казочки *****.
Оперативний ЗСУ
Попрошу уваги та поширення.
Другий день ми стикаємося з "замовленням для ЗСУ" топографічних карт.
Мінімум з п'яти джерел.
Спочатку замовляли люди з чистою російською та не знаючі місцевість.
Останній раз "замовник" розмовляв солов'їною, та знав місцевість з назвами населених пунктів. Але топографія військова.
Сітка під роботу артилерії. Зараз саме більше їх цікавлять карти району П'ятихаток та Черкаської Лозової. В PDF.
На жаль, гаючи час на вилов одного "замовника", ми збільшуємо їх шанси знайти виконавців.
Тому прошу розголосу. ЗСУ не замовляють в екстреному порядку топографічні карти місцевості там де ведуться локальні бойові дії.
Це ворог. Просто треба знати. Карти замовляє ворог.
нужно им давать карты и координаты, какого-то мухосранска запоребриком