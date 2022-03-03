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"Наши бомбят по мирному населению": Полонений російський окупант розповів мамі про звірства військ РФ в Україні. ВIДЕО

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Полонений російський окупант подзвонив матері та розповів, що армія РФ обстрілює мирне населення.

Відео оприлюднило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Все нормально, я в плену у Вооруженных Сил Украины " - той момент, коли краще бути в полоні у ЗСУ, аніж у строю власної армії. Російський військовий подзвонив своїй мамі і відкрив очі на те, що насправді відбувається в Україні:

"Бомбят наши, по мирному населению". Уважно послухайте цю розмову, як реагує мати на правду від сина-вбивці", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Максим Дяченко
    мама уже растроилась, синочек жыв... сгорел джек-пот от *****
  • PREDATOR PREDATOR
    Цей окупант також бомбив мирне населення.
  • Alexey Chernyavsky
    Там мама ждет 7 лимонов, а не плач сынули.
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