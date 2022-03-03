Блінкен - українцям: "Ви надихаєте світ та зміцнюєте нашу віру у здатність світу перемогти агресію". ВIДЕО

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до українців та заявив, що Україна надихає світ.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність світу перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру - ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - наголосив він.

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