Блінкен - українцям: "Ви надихаєте світ та зміцнюєте нашу віру у здатність світу перемогти агресію". ВIДЕО
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Український народе, дозвольте мені просто сказати: ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість, і це надихає. Це час, щоб зміцнити нашу віру, і ви зміцнюєте нашу віру в демократію, у свободу, у здатність світу перемогти агресію, у здатність добра перемогти зло... Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру - ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", - наголосив він.
Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022