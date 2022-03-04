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Американський сенатор Грем закликав росіян вбити Путіна: "Хтось повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця". ВIДЕО

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Cенатор США Ліндсі Грем у прямому ефірі Fox закликав росіян вбити Володимира Путіна.

"Хтось у Росії повинен взяти на себе відповідальність і прибрати цього хлопця. Ви зробите своїй країні та світу велику послугу", - сказав сенатор Грем, передає Цензор.НЕТ.

Він також сподівався, що у російської армії є "успішний полковник Штауффенберг", маючи на увазі німецького офіцера, чия бомба не змогла вбити Адольфа Гітлера в 1944 році. Звичайно, йому спочатку доведеться пробратися в льох, де мешкає слимаків.

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Топ коментарі

  • Опандопало
    Вкотре переконуюсь, що чи не найбільшим злом світу є брехня (кривда). Завдяки їй одні обмануті народи (чи частина його) йдуть убивати інших, влаштовують геноцид цілим націям - це десятки млн. невинних жертв. Завдяки брехні божевільним диктаторам вдається мучити свій народ у злиднях і без прав десятками років.

    Усі ці Скабєєви, Соловйови та ін. пропогандони (з замовниками) заслуговують на публічну шибеницю або навіть гільйотину без суду.
  • Hanka Panyanka
    да как же, не дождетесь, для этих конченых, их путлер - герой
  • Привет
    Небо закройте для начала...а потом хуйла убивайте..
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