У захоплені Росією міста півдня України привезли "ряджених". Вони вдаватимуть радість від окупації, - МВС. ВIДЕО
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Півднем України почали їздити ряджені. Російська Федерація з Криму відрядила декілька автобусів із жителями нібито нашого Херсона, Мелітополя та інших міст, які зараз тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, і ці люди вдають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів", - розповів він.
"Учора в Мелітополь, наприклад, привезли невелику "ГАЗельку" (малотоннажний автомобіль "Газель" виробництва РФ. - Ред.) з якимись продуктами харчування, вишикували чергу з людей 50-60 і фотографували, як щасливі нібито жителі Мелітополя, а насправді жителі Криму, привезені сюди, дякують "русскому міру" за те, що їх врятували від української хунти. Та сама ситуація зараз буде в Херсоні, та сама ситуація буде в інших містах", - додав представник відомства.
За його словами, росіяни не змогли серед українців знайти "зрадників, які приходять по дешеву ковбасу". "Вони не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трішки поїсти й за це щасливо їм посміхаються. Тому вони змушені й зараз привозять ось цих ряджених, які вдають, що вони нібито українці й нібито вони раді росіянам. Ми знаємо, що це брехня, і про це знатиме весь світ", - резюмував Денисенко.