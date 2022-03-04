У захоплені Росією міста півдня України привезли "ряджених". Вони вдаватимуть радість від окупації, - МВС. ВIДЕО

Кілька автобусів "ряджених" РФ відрядила з окупованого Криму до Херсона, Мелітополя та інших міст півдня України, які тимчасово перебувають під її контролем.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Півднем України почали їздити ряджені. Російська Федерація з Криму відрядила декілька автобусів із жителями нібито нашого Херсона, Мелітополя та інших міст, які зараз тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, і ці люди вдають радість від того, що вони зустрічають російських окупантів", - розповів він.

"Учора в Мелітополь, наприклад, привезли невелику "ГАЗельку" (малотоннажний автомобіль "Газель" виробництва РФ. - Ред.) з якимись продуктами харчування, вишикували чергу з людей 50-60 і фотографували, як щасливі нібито жителі Мелітополя, а насправді жителі Криму, привезені сюди, дякують "русскому міру" за те, що їх врятували від української хунти. Та сама ситуація зараз буде в Херсоні, та сама ситуація буде в інших містах", - додав представник відомства.

За його словами, росіяни не змогли серед українців знайти "зрадників, які приходять по дешеву ковбасу". "Вони не змогли знайти зрадників, які просять росіян дати їм трішки поїсти й за це щасливо їм посміхаються. Тому вони змушені й зараз привозять ось цих ряджених, які вдають, що вони нібито українці й нібито вони раді росіянам. Ми знаємо, що це брехня, і про це знатиме весь світ", - резюмував Денисенко.