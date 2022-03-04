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Білоруська оперна співачка Левчук - своєму брату-військовослужбовцю: "Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати, це буде клеймо на все життя!". ВIДЕО

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Білоруська оперна співачка Маргарита Левчук емоційно звернулася до свого двоюрідного брата, який служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді в Бресті.

"Якщо ви ступите на українську землю і почнете вбивати мирних жителів, як російські солдати, це буде клеймо на все життя!" - заявила вона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Белсат TV.

У Генштабі України заявили, що ця бригада готова до вторгнення в Україну.

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Топ коментарі

  • olele
    bravo, Margo!
  • olele
    Активізувалися боти, дуже багато вкидів пішло, направлених на провокування зневіри і паніки. Один із них - ніби про мародерство серед українців, про те що свої ж грабують магазини. Дописи як під кальку, тільки міста міняються.
    Стріляйте на звук, тобто баньте їх відразу.

    Пройшлася вранці околицями, зустріла розбомблене відділення НП. (Так, я поперлася на нову пошту в надії забрати свій крем, а що?)
    Минулого тижня тут був бій, відділення зачинене з вибитими вікнами. А всередині на стелажах лежать посилки, ніхто не поліз грабувати, все так і лишилося, присипане склом.

    Що іще? Хвіртка на вході до нашого комплексу заговорила українською. Там коли замок відмикається, спрацьовує звуковий сигнал. Всі роки він казав: "двєрь аткрииита", незважаючи на скарги і скандали. Навіть малюк наш почав звертати увагу: мам, а чому російською?
    І от сьогодні на виході мене зустрічає приглушене "двері відчинено".
    Я у зв'язку з цим вісім разів вийшла і зайшла, аж дядько з охорони зацікавився.

    Щоб справа зрушила з місця, треба було дочекатись бомбардування Києва. А до того не було технічної можливості. https://t.me/nuts_roses/594
  • Zemer
    Братишка, в Украине тебя поджарят до хрустящей корочки снаружи, а внутри ты будешь сочным
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