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"Сказали, все будет как в 2014 году, когда Россия забрала Крым", - СБУ допитала російського окупанта, який виявився українським військовим-зрадником. ВIДЕО

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СБУ допитала чергового військовослужбовця РФ, який виявився українським військовим-зрадником і у 2014 році перейшов на бік окупанта в Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

24 лютого його гаубично-артилерійський дивізіон отримав наказ наступати на Україну і рушив на Нову Каховку. Далі мав бути Миколаїв, а згодом і Одеса.

Їм обіцяли, що з владою все домовлено, що вони не будуть обстрілювати житлові будинки, а просто пройдуть рейдом. Їм пояснили: "Усе буде, як у 2014 році, коли Росія забирала Крим".

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Та Україна зустріла окупантів шаленим спротивом.

"Відставши під час бою від основних сил, зрадник здав себе та весь свій взвод українським воїнам.Тепер з ним працюють слідчі та контррозвідка СБУ. Такі дії не можуть залишитися непокараними", - наголосили в СБУ.

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Топ коментарі

  • Yri Simash
    На кілок кацапську потвору!
  • Злий Грицько
    Всі ви тварини таке співаєте...
  • Vlad Hof
    Артиллеристов в плен нельзя брать
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