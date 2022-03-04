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Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сім'ї, - журналіст Мокрик. ФОТО

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Син прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Дені перебуває у Франції, про що свідчить відео, опубліковане в його акаунті в Instagram.

2 березня Дені Пєсков опублікував в Instagram відео, на якому він катається на самокаті в Парижі, пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Це Дені Пєсков - син Дмитра Пєскова, брехливого речника Путіна. Дмитро Пєсков зараз під санкціями ЄС. Його син Дені розважається у Парижі, Франція. Прямо зараз. Поки російські воїни вбивають десятки українських дітей. Якщо ЄС та США дійсно хочуть, щоб їхні персональні санкції проти кремлівських чиновників зашкодили, ці санкції мають охоплювати дружин, чоловіків та дітей чиновника. Тому що сім'ї кремлівського злочинця живуть і навчаються в Європі або в США. Вони повинні втратити такі можливості. Родини також виступають як гаманці тих чиновників. Гаманці мають бути заморожені. Без такого підходу всі персональні санкції лише напівзаходи", - закликав Мокрик.

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Син Пєскова Дені розважається в Парижі: персональні санкції проти кремлівських чиновників мають поширюватися і на їхні сімї, - журналіст Мокрик 01

Дмитро Пєсков потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого через вторгнення Росії в Україну. Мати Дені, Катерина Солоцинська, – друга дружина Пєскова. Пара розлучилася у 2012 році. Від цього шлюбу є дочка Єлизавета та два сини – Мік та Дені. Солоцинська мешкає з дітьми в Парижі, де має власну квартиру. Займається благодійністю та співпрацює з фондом "Франко-російський діалог".

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Топ коментарі

  • Rustam RR c4764201
    І як він там натівських нацистів не боїться?
  • Акименко Оксана
    Мік і Дені будьте прокляті разом з вашими блядськими мамашками ,шлюхой лізкой і підаром папкой!На віки вічні!
  • Roman I 19915c5b
    Вилупок Пєскова має бути депортований до параші
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