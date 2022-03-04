Тисячі мешканців Мелітополя вийшли на демонстрації за Україну. ВIДЕО

Люди несуть українські прапори та скандують "о-ку-пан-ти".

Відповідне відео опублікував у фейсбуці журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть захоплене російськими військами місто чітко демонструє, що є українським. Прихильників РФ не видно, хоча танки РФ в місті, і зараз ніякі "фашисти" не заважають їм виходити на мітинги та зустрічати окупантів", - пише він.

Казанський назвав цю демонстрацію справжньою катастрофою для російської пропаганди.

"Тому зараз за інформацією з Херсону окупанти звозять туди людей автобусами з Криму щоб влаштувати імітацію проросійського мітинга", - додав він.