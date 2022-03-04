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Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО

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Українські воїни захопили на Миколаївщині російський абсолютно справний найновіший зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Це вже другий комплекс, захоплений в Україні. Але перший спалили. А цей треба, звісно, зберегти та вивчити. А бажано і застосувати. Також українські воїни захопили й зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", - зазначив Бутусов.

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Топ коментарі

  • Ольга Жмудовська
    застосувати - це правильно
  • георг брок
    Баштанка просто поселок- герой! Надо будет им такое присвоить!
  • Запорізький козак
    ⚡️За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел на эвакуацию вертолет Ми-8 оккупантов. Их тоже приземлили, - советник главы МВД Украины Антон Геращенко
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