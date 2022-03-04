Українські воїни захопили на Миколаївщині новітній російський ЗРГК "Панцир-С1". ВIДЕО

Українські воїни захопили на Миколаївщині російський абсолютно справний найновіший зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Це вже другий комплекс, захоплений в Україні. Але перший спалили. А цей треба, звісно, зберегти та вивчити. А бажано і застосувати. Також українські воїни захопили й зенітно-ракетний комплекс "Тор-2М", - зазначив Бутусов.

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