Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу: "Люди годинами стоять у чергах за ліками першої необхідності". ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників приватних аптек відновити роботу. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками першої необхідності до комунальних аптек.

Про це Віталій Кличко заявив у своєму відеозверненні, інфоомує Цензор.НЕТ.

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"Ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювали системи ППО. Зараз місто живе у військовому стані. Автівки їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може. Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", – сказав Віталій Кличко.

Він нагадав, що в столиці для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.

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"Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття! Місто продовжує готуватися до оборони. На вулицях – все більше блокпостів, обмежувальних блоків, їжаків. Зберігаємо витримку! Допомагаємо чим можемо людям, які поруч! Тримаємо Київ! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – наголосив Кличко.