"Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО
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Заступник командира полку "Азов" звернувся до українців, розповів про тяжкі бої з окупантами та наголосив на важливості захисту Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозвернення азовця опубліковане в соцмережах.
"Мій позивний Калина, я заступник командира полку Азов. Хочу звернутись до суспільства, до України, що захисники міста Маріуполь тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!", - сказав український воїн.