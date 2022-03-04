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"Захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої", - заступник командира полку "Азов" звернувся до українців. АУДIО

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Заступник командира полку "Азов" звернувся до українців, розповів про тяжкі бої з окупантами та наголосив на важливості захисту Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аудіозвернення азовця опубліковане в соцмережах.

"Мій позивний Калина, я заступник командира полку Азов. Хочу звернутись до суспільства, до України, що захисники міста Маріуполь тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угрупування намагається прорвати лінію оборони та увірватись у місто. Зараз важливо втримати Маріуполь. Адже це останнє місто, яке не дає створити сухопутній коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім, як в Україні та у всьому світі - Маріуполь не можна втратити. Адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь - втратимо всю Україну!", - сказав український воїн.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    У Курській області РФ вибухнув склад боєприпасів!
  • Гыг с Вами
    Sharp`s


    Стисло про поточну ситуацію.

    ▪️Просування мокщів захлинулося. Наступати вони бояться, а відступати команди не було. Тож вони ховаються по окупованих містах та лісосмугах. Але завдяки нашим громадянам та супутникам НАТО ми все це бачимо.

    ▪️Підрахувати реальні втрати ворога фактично неможливо! Бо ніхто ж не поЇде по тилах їх рахувати. А скільки валять Тероборона та партизани - це взагалі не піддається підрахунку. Так само не реально підрахувати кількість полонених та дезертирів. Їх вже настільки багато, що для прикладу один з підрозділів 14 бригади вже дві доби чекає чергу в контррозвідці, щоб віддати свій улов. Скільки сидять по наших підвалах в цивільному одязі та благають, щоб їх не здавали - також підрахувати не можливо.

    ▪️В багатьох містах України загони ТРО, які в принципі створювали для оборони міст та вуличних боїв вже відчули смак та наносять удари по ворогу за межами своїх населених пунктів. Вони знають місцевість ідеально. Мокщі не знають нічого. Тому тактика «налетіли, підбили машину, відпрацювали по піхоті, зникли» дає свої результати. Для розуміння, під Харковом наші щодня їздять на джипах по лісних дорогах та з лісу їб@ашать мордорську техніку і швидко зникають.

    ▪️ЗСУ та інші військові формування постійно лупашать ворога на всіх напрямках. Без зупинки. Поповнення бойових підрозділів також відбувається постійно. Байрактари та наша авіація працює постійно. Арта та реактивщики - це ювеліри!!!

    ▪️Від наших партнерів до нас прямує все, що треба. А після атаки на ЗАЕС - прямує й те, що раніше нам боялися давати. І незабаром мокші відчують це на собі.

    ▪️Саме головне - завдяки ретельним розвідданим, наш Генштаб абсолютно чітко та злагоджено проводить свої операції!

    🇺🇦 Тому віримо в ЗСУ! Русня палає! Все буде Україна!!!

    Denis Pyatigorets©️
  • Ivan Pidbujpata
    заклик до влади щоб почала щось робити на півдні
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