"Порушення правил безпеки? Та ніхто й не сперечається", - в ЗСУ прокоментували вибух складу боєприпасів в Курській області РФ. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис вибухів складів боєприпасів в російському селі Тьоткіно поблизу українського кордону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські пропагандисти стверджують, що причиною вибухів стали порушення правил безпеки. Відеозапис з місця вибухів опублікований на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
"Согласно официальной информации, взрыв стал следствием нарушения норм техники безопасности при ремонте военной техники. Да кто же спорит", - пишуть військові в коментарі до відео.