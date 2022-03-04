Із роти в 100 людей вижили 4, - російська сенаторка Нарусова. ВIДЕО

Сенатор Ради Федерації Людмила Нарусова розказала про загибель в Україні 96 солдатів-строковиків армії РФ.

Про втрати росіян вона розповіла на обговоренні поправок до Кримінального кодексу РФ, що передбачають до 15 років колонії за правду про війну в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на "Сибирь.Реалии".

"У результаті з роти у сто людей живих залишилося четверо", - заявила сенатор і попросила представників Міноборони підтвердити чи спростувати цю інформацію, але їй відмовили.

"Незалежно від того, яка стаття в Кримінальному кодексі, російське право влаштоване так, що весь доказ надає слідство. Слідство це доводитиме", - відповіли Нарусовій.

Про те, що на кордон з Україною перекинули солдатів-строковиків, яких під загрозами змушували підписувати контракти або за яких їх підписувало керівництво, вперше заявило "Агентство" з посиланням на Комітет солдатських матерів 24 лютого, у день початку війни.

Після цього Нарусова завітала до матерів і заявила, що вони "просто завалені листами". "Їм нема чого втрачати, вони шукають хоч щось, що дало б їм інформацію. Вони бачили фотографії реальних своїх синів і стали зв'язуватися, і з'ясували, що хтось у полоні, хтось загинув. Але питання про те, щоб бодай тіла загиблих зібрати просто не стоїть", - розповідала вона.

Сенатор також заявила, що не ототожнює себе з тими представниками влади, які "виступають за війну".

Комітет солдатських матерів повідомив про відправлення до кордону-строковиків із п'яти частин. Серед них солдати, мобілізовані в грудні 2021 року, які не встигли пройти жодної підготовки.

Російське Міноборони заперечує, що відправляє військовослужбовців термінової служби у гарячі точки. За законом їх можна скерувати до зони бойових дій не раніше, ніж через чотири місяці після початку служби в армії. Матері повідомили, що їхні сини припинили виходити на зв'язок.