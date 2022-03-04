Затримано зрадника, який передав ворогу інформацію для обстрілу Луцького військового аеродрому, - СБУ. ВIДЕО
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СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Упродовж 24-28 лютого він постійно "зливав" інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
Завдяки його "допомозі" аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури.
Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ.
Посібнику окупантів повідомлено про підозру за ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).
Наразі він під вартою і йому загрожує до 15 років ув’язнення.