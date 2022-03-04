Лісники та тероборона з Гадяча полонили росіян: "Мы думали, что вы "Азов", - "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя". ВIДЕО
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Лісники та тероборона з Гадяча на Полтавщині полонили окупантів з розбитої військової колони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, полтавчани опублікували відео зі своїми трофейними окупантами.
"Мы думали, что вы "Азов", - говорить один з полонених і чує від полтавських чоловіків у відповідь: "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя".
"Російські солдати слухають Путіна, який каже, що "операция в Украине идёт по плану" і продовжують сдавитися в полон цілими групами. Ще тиждень і росіянам доведеться на вулиці людей хапати, щоб когось в Україну відправити", - пише у дописі до відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.