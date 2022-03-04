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Лісники та тероборона з Гадяча полонили росіян: "Мы думали, что вы "Азов", - "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя". ВIДЕО

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Лісники та тероборона з Гадяча на Полтавщині полонили окупантів з розбитої військової колони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, полтавчани опублікували відео зі своїми трофейними окупантами.

"Мы думали, что вы "Азов", -  говорить один з полонених і чує від полтавських чоловіків у відповідь: "Якби ми були "Азов", то ти б сцявся стоя".

"Російські солдати слухають Путіна, який каже, що "операция в Украине идёт по плану" і продовжують сдавитися в полон цілими групами. Ще тиждень і росіянам доведеться на вулиці людей хапати, щоб когось в Україну відправити", - пише у дописі до відео головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Топ коментарі

  • Максим Дяченко
    відосік відзняли, і в расход
  • Мистер Икс 00711c20
    ВСЯ УКРАИНА ДОЛЖНА СТАТЬ АЗОВОМ ,ТОГДА ТОЧНО ОБОСЦУТСЯ ..кстати похоже это и происходит ! СЛАВА УКРАИНЕ !
  • olele
    та зробіть уже з нього кривавий біфштекс..!

    Тероборона Киева задержала народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестора Шуфрича за фотографирование военных.
    https://t.me/charter97_org/64911
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