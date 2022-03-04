У Херсоні зірвали мітинг за створення так званої "ХНР". ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне Херсон".
У повідомленні сказано: "У Херсоні не відбулося мітингу за створення ХНР. На площу вийшли люди з українськими прапорами, не побоявшись озброєних російських військових".
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, Херсон стоїть у переліку тих, кого потрібно якнайшвидше евакуювати:
"На жаль, сьогодні Росія не дає добра, щоб почати евакуацію в Херсоні. Вони вважають, що тримають під контролем місто, але це не так. Ми розраховуємо на Червоний Хрест".
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ планують проголосити "ХНР". Але жителі Херсона всупереч блокуванню окупантами української гуманітарної допомоги масово відмовилися навіть від "допомоги", яку росіяни привезли в центр міста.