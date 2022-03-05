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Ніхто нікуди не втік, працюємо в Києві, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський залишається на своєму робочому місці у Києві.

Про це глава держави сказав у відео, яке опублікував в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік – з України, з Києва, з Офісу. Ось бачите, я знаходжуся тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак – ред.) тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Alex Bender
    вот меня и пугает что дЕрьмак "працює"
  • Cinichny Bandera
    Віктор Одиниця

    5 hrs ·



    Попрошу уважно прочитати і втримати холодний розум. Розказати за потреби про це іншим.

    Війна має свою «психологію».
    Вона складається з інформаційно-психологічних атак.
    Ми уже пережили всі стани діяльності психіки.

    І зараз ми можемо спостерігати у нас виснаження.
    Попередній стан - це була ейфорія, яка підкріплювалася дикою злістю до ворога і невичерпною гордістю за наші перемоги. Під час ейфорії ми по максимуму об'єдналися, згуртувалися, зарядилися бойовим духом. Ми могли не спати, не їсти і функціонувати на всю бойову готовність.

    Але для мозку енергетично важко працювати в такому стані. Тому він включив для себе функцію захисту!
    І ми можемо почувати себе тотально виснаженими. Можуть спостерігатися ознаки депресії через постійну тривогу.

    Хочу, щоб ви розуміли.
    Ворог знає усі ці прийоми! Він на це й розраховує.
    Щоби у стані виснаження зламати нас повністю!

    Наш мозок потім знову включиться в режим «готовності».
    Зараз йому потрібно допомогти пережити виснаження.

    За будь-якої нагоди спимо, навіть якщо для цього треба випити заспокійливе;
    П'ємо воду. Обезводнений організм не може боротися зі стресом. Вода потрібніша за їжу;
    Робимо інформаційні паузи від читання новин;
    Виключаємо режим жалості за усим матеріальним. Ворог на це розраховує, тому нищить наші інфраструктури. Саме постійна жалість за втраченим ще більше підживлює тривогу і вирубує наш мозок.
    Ми усе відбудуємо.
    включіться в план «що я зроблю після війни». це допоможе вашому мозку працювати на ваш порятунок, а не на тихеньке самознищення;
    Рятуйтеся гумором. Це надійний щит для мозку, щоб трохи знизити кортизол;
    Обіймайтеся;
    Говоріть близьким «я тебе люблю». Такі слова допомагають тримати сили.
    не вірити, не поширювати не перевірену інформацію
  • Small Jerboa
    Так-так...
    Але на ВР чомусь відсутні 40 депутатів із "Слуг", без поважної причини.
    Де ж вони?
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