Ніхто нікуди не втік, працюємо в Києві, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський залишається на своєму робочому місці у Києві.

Про це глава держави сказав у відео, яке опублікував в Інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Кожні два дні з’являється інформація, що я кудись втік – з України, з Києва, з Офісу. Ось бачите, я знаходжуся тут, на місці. Андрій Борисович (Єрмак – ред.) тут. Ніхто нікуди не втік. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування, тому працюємо! Слава Україні!" - зазначив Зеленський.

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