Новини • Війна

ЗСУ вмикають гімн України та заважають російським окупантам передавати свої плани короткохвильовим радіо. ВIДЕО

1461910
Російські окупанти намагаються передати свої плани короткохвильовим радіо, а Україна глушить їх національним гімном.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Aleksiey Ykropovich
    Вмикайте заклики здаватися!
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    какая прелесть ))))))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини