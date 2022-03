ЗСУ вмикають гімн України та заважають російським окупантам передавати свої плани короткохвильовим радіо. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat.

War of words, songs and bombs: Russian offices struggle to communicate attack plans on short-wave radio, while Ukraine jams them with... their national anthem. Shivers. pic.twitter.com/B6dcQTE1Qm