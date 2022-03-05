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Україна закликає людей у всьому світі 5-6 березня виходити на акції і вимагати закрити небо: "Українці - вас 65 мільйонів!". ВIДЕО

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Україна закликає українців за кордоном та громадян іноземних країн 5 та 6 березня виходити на площі міст світу й вимагати від урядів закриття неба над Україною.

Відповідний відеоролик поширила Верховна Рада у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці всього світу - вас 65 мільйонів! Ті, хто в останні дні став українцем за покликом духу і совісті, - вас сотні мільйонів! 5 та 6 березня виходьте на площі всіх міст світу і вимагайте в урядів закрити небо над вашою Батьківщиною, бо у вас хочуть відібрати Батьківщину!", - ідеться у відео.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вчера в словацких новостях показывали акции в защиту Украины в городах Европы и транслировали на большие экраны интервью Зеленского об агрессии рашки
  • Fjall_Raven
    страх втянуться в войну для американцев и европейцев, в принципе ложный. они втянутся в неё по любому. чисто вопрос времени. ***** не остановиться на Украине. за ней будет балтия и там у них уже не будет выбора. скорее всего они поймут, что лучше это сделать раньше. потому что потом это будет дороже. остальному миру отсидеться за спиной Украины и украинцев уже не получится. увы, сытому и спокойному миру нужно время на психологическое осознание этой реальности.
  • Sophia-Maria Duglass
    Думаю, что рашка развалится на маленькие страны - половина будут мусульманами и дружить с Турцией .
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