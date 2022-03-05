Новини Відео • Війна

"Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО

21 37430
Мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився фрагмент відеозапису, на якому група мешканців міста йде на озброєних окупантів і ті змушені відступати, намагаючись зупинити жителів Мелітополя попереджувальними пострілами. Запис датований другим березня. Особливо активним був чоловік у червоних штанях - він першим йшов на озброєних окупантів незважаючи на небезпеку.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Бычик
  • Сергей Невзоров
    на *** в свою парашу.
  • irenka ko
    Українців не здолати!

    Боже! Бережи Україну та її дітей!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини