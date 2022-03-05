"Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО

Мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився фрагмент відеозапису, на якому група мешканців міста йде на озброєних окупантів і ті змушені відступати, намагаючись зупинити жителів Мелітополя попереджувальними пострілами. Запис датований другим березня. Особливо активним був чоловік у червоних штанях - він першим йшов на озброєних окупантів незважаючи на небезпеку.

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