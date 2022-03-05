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Житомирський бронетанковий завод потрапив під російський авіаудар: двоє поранених, - голова ОВА Бунечко. ВIДЕО

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Російські війська завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого травмовані двоє людей.

Про це у відеозверенні повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і нашому бронетанковому заводу. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині", - зазначив Бунечко.

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За його словами, в області російський агресор обстрілює не лише військові об’єкти, а й знищує цивільну інфраструктуру.

"Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищено 25-ий ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного відношення до військової сфери. Я вчора казав і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору", - додав голова ОВА.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Алексей Соболевский
    Союзники нужно чтобы хотя-бы против ракет закрыли небо над Украиной, либо дали нормальное ПРО patriot и thaad
  • Muron
    Громадянам України пропонують оперативно повідомляти про пересування російської техніки та диверсійно-розвідувальних груп.

    Служба безпеки України створила у Телеграм чат-бот для повідомлень громадян про пересування російської техніки та диверсійно-розвідувальних груп.

    "Бачите російські війська та техніку?"

    Помітили ворожі ДРГ?

    Повідомте про це негайно!

    Для цього створено спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот у Telegram - https://t.me/stop_russian_war_bot

    Достовірність перевірено!

    Бот отримує та передає інформацію у відповідні штаби реагування.

    У разі перебоїв у роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war

    Захистимо Україну разом!", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

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