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Українські воїни отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска, - Бутусов. ВIДЕО

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Збройні сили та усі сили оборони України отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"Тепер навіть якщо Росія завдасть удару по вузлам зв’язку, управління військами буде збережено, Росія безсила створити перешкоди такому зв’язку. Якість зв’язку набагато вища, ніж у діючих мобільних телефонів, забезпечує широкополосну передачу даних, передає відео у високій якості", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск відкрив для України супутникові термінали Starlink

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ІЛОНУ МАСКУ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
  • Квантовий Механік
  • Палиця Василь
    Слава Ілону Маску!
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