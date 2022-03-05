Українські воїни отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска, - Бутусов. ВIДЕО
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Збройні сили та усі сили оборони України отримують сучасний космічний зв’язок Starlink від Ілона Маска.
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
"Тепер навіть якщо Росія завдасть удару по вузлам зв’язку, управління військами буде збережено, Росія безсила створити перешкоди такому зв’язку. Якість зв’язку набагато вища, ніж у діючих мобільних телефонів, забезпечує широкополосну передачу даних, передає відео у високій якості", - зазначив Бутусов.